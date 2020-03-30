На Донбасі вісім разів порушили тишу

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Понеділок, 30.03.2020
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06:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по позиціях ОС неподалік Луганського окупанти випустили 7 мін калібру 82 мм.

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 8 обстрілів українських позицій, втрат немає. Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню... Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - йдеться у вечірньому зведенні.

Повідомляється, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі обстріляли опорні пункти Об’єднаних сил поблизу Березового з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По оборонцях Старогнатівки бойовики здійснили два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Тарамчука й Авдіївки застосували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

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"Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, вжили дієвих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення", - заявляють у штабі ООС.

Водночас, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" по позиціях ОС неподалік Луганського окупанти випустили 7 мін калібру 82 мм. По оборонцях Гладосового бойовики вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по позиціях противника", - поінформували у штабі.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Порушення тиші.
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