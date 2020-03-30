У Чернівцях від коронавірусу помер чоловік

Новини України:Чоловік знаходився у важкому стані та останні бні перебував неінвазивній вентиляції легень, врятувати його не вдалось.

У Чернівецькій міській лікарні №1 помер пацієнт, інфікований коронавірусом, який надійшов 25 березня.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА

84-річний чернівчанин із підозрою на COVID-19 потрапив до медичного закладу ввечері 25 березня у важкому стані. Його одразу госпіталізували до реанімаційного відділення. Чоловік перебував на неінвазивній вентиляції легень.

27 березня у хворого підтвердили коронавірус. Зазначається, що допомогу йому надавали відповідно до чинних вимог та протоколів.

"На жаль, 30 березня недужий помер. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким!".