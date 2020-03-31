Поблизу Катеринівки українский військовий підірвався на ворожій міні

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У вівторок в районі населеного пункту Катеринівка український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Наразі він перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС.

"Сьогодні, 31 березня в районі населеного пункту Катеринівка, що на Луганщині, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець отримав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні. Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я тяжкий", — повідомили в штабі.

Зазначається що, запопередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

"Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", — наголосили в Штабі.