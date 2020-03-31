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Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС: четверо військових поранено, один - загинув

Бойовики продовжують обстрілювати позиції ООС: четверо військових поранено, один - загинув
09:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Окупанти 18 разів порушували "режим тиші", внаслідок обстрілів загинув один військовий, ще чотирьох було поранено.

За минулу добу окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"30 березня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Дванадцять обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По позиціях Об’єднаних сил в районі Водяного та двічі поблизу Лебединського ворог застосовував 82-мм міномети випустивши загалом 22 міни.

Поруч з Павлополем окупанти випустили 15 мін з мінометів 82 калібру та вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Оборонців Авдіївки загарбники обстріляли чотири рази – з 82-мм мінометів – 14 мін, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі обстріляв захисників Пісок.

По околицях Невельського окупанти вели вогонь зі снайперської зброї, а неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників.

По оборонцям Новотошківського та Новгородського противник з мінометів калібру 120 мм випустив 29 мін та застосував станкові протитанкові гранатомети.

Неподалік Новолуганського та Луганського ворог обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Хутір Вільний окупанти застосували 82-мм міномет, автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю.

По оборонцях Шумів ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі повідомляється, що вчора, 30 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

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РФ, Окупация, Донбас, АТО, ЗСУ, ООС, Бойовики.
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