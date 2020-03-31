На Рівненщині зафіксовано третю смерть від коронавірусу

Новини України:ПІдтверджено діагноз: коронавірус у померлої на Рівненщині бабусі.

У Рівненській області зафіксували третю смерть через коронавірус. Жінка займалась самолікуванням, тож була госпіталізована вже у важкому стані.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника управління охорони здоров’я Рівненської ОДА Олег Вівсяник.

Так, через коронавірус в області померли три людини. Останньою померла, 30 березня, жінка з села Тинне.

"Ураження вірусом підтверджено вже посмертно після патологоанатомічного дослідження та вивчення матеріалів. Пацієнтка захворіла 26.03, займалась самолікуванням, стан погіршився, 29.03 близько 20:00 вона була доставлена до лікарні.

Госпіталізована у важкому стані, були проведені усі заходи щоло відновлення життєво важливих функцій, проте лікарям не вдалось справитись з недугою, тому о 30 березня о 3:00 констатовано медичну смерть. Пацієнтка за меддопомогою не зверталась, займалась самолікуванням. На самоізоляції дозволяла собі відвідувати родичів та сусідів", — розповів Вівсяник.

Зазначається, що коло контактних осіб встановлюється.

Також її онук поступив до Сарнинської лікарні, проте його швидкий тест на коронавірус — негативний.

Повідомляється, що у Рівненській області станом на 31 березня 2020 року: усього підозр на COVID-19 за період спостереження — 96, з них негативні — 65, наразі досліджується — 18.

Також повідомляється, що наразі госпіталізовано 10 осіб.