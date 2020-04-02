Кличко запустив флешмоб #доситьшастать (Відео)

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян "не шастати по вулицях без потреби". Екс-чемпіон світу з'явився в захисній масці чорного кольору з хештегом-принтом #доситьшастать. Знаменитий боксер запустив флешмоб і просить ставити цей хештег, залишаючись вдома під час карантину. За даними прес-служби мера, найактивніші учасники флешмобу зможуть отримати в подарунок таку чорну маску.