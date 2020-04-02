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На в'їздах до Тернополя встановлять КПП та будуть проводити температурний скринінг

На в'їздах до Тернополя встановлять КПП та будуть проводити температурний скринінг
18:44 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:

На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти на яких будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів.

Про повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

"На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти. На них будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні", — йдеться в повідомленні.

Працівники КПП мають право:

  • Провести температурний скринінг водію та пасажирам, з’ясувати історію подорожей та причини конкретної поїздки;
  • При виявленні людей із підвищеною температурою тіла в межах 37,1-38,0°C, працівники КПП рекомендуватимуть звернутися до сімейного лікаря або на “гарячу лінію” 098 441 59 81;
  • При виявленні підвищеної температури тіла більше 38°C працівники КПП пропонуватимуть водіям та пасажирам залишитися на місці до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.

"Працюватимуть КПП вдень з 7:00 до 19:00. Вночі профілактичні і протиепідемічні заходи будуть здійснювати автопатрулі", — зазначається в повідомленні.

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Все по темі:

КПП, Инфекция, Пандемия, Тернопіль, Тернопільська область, Коронавірус, Covid-19.
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