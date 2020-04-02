На в'їздах до Тернополя встановлять КПП та будуть проводити температурний скринінг

На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти на яких будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів.
Про повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
"На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти. На них будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні", — йдеться в повідомленні.
Працівники КПП мають право:
"Працюватимуть КПП вдень з 7:00 до 19:00. Вночі профілактичні і протиепідемічні заходи будуть здійснювати автопатрулі", — зазначається в повідомленні.