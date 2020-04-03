У Луганську троє цивільних підірвалося на міні, двоє загинуло

Новини України:На мінах підірвалося троє цивільних, один отримав тяжке поранення, а двоє - загинуло

У Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала важке поранення.

Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях", - сказав Праута.

За даними розвідки, йдеться про обладнання у межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями. Водночас противник активізував мінування місцевості, у тому числі на територіях приватних земельних ділянок без встановлення попереджувальних знаків та огороджень.

"27 березня у Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала важке поранення. Незважаючи на зазначені трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК продовжили мінування місцевості у зазначеному районі", - розповів Праута.