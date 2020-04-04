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Кличко: У Києві карантин може продовжуватись ще два тижні

Кличко: У Києві карантин може продовжуватись ще два тижні
18:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Станом на 4 квітня в Києві зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У Києві карантин, введений для обмеження поширення коронавірусної інфекції, може за сприятливих умов закінчитися через 2 тижні. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, у відповідь на запитання, як він оцінюєте, чи швидко закінчиться карантин.

"Я сподіваюся, що швидко. Сподіваюся. Що стосується обмеження карантину в місті Києві, ми можемо через 2 тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передачі інфекції від людини до людини обірвався", - сказав Кличко

Він додав, що потрібно пройти виклик фінансових випробувань для кожного, для бюджету і міста, і кожної родини. "Але, якщо ми будемо відповідально ставитися до кожного кроку, до порад і до всіх дій, ми зможемо це подолати. Я переконаний в цьому", - підкреслив мер столиці.

У комунальній аптечній мережі Києва є в наявності 70 тисяч масок

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.

З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи. Зокрема, не можна буде перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.

В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.

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Виталий Кличко, Кличко, Карантин, Київ, Коронавірус.
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