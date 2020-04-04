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Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ

Кличко: У Києві є 380 апаратів ШВЛ
22:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Він уточнив, що загальна кількість апаратів ШВЛ в Києві становить 440 одиниць, але з них працює 380.

У Києві наразі в наявності є 380 працюючих апаратів штучної вентиляції легень. Через тиждень мають надійти ще 17. Про це розповів мер міста Києва Віталій Кличко в інтерв'ю для Радіо Свобода.

"На сьогодні апаратів штучної вентиляції легень у місті Києві більше, ніж в інших містах України – 380. Ще 17 замовлено, вже проплачено. Ми очікуємо надходження цих апаратів штучної вентиляції легень наступного тижня чи через тиждень", - йдеться у повідомленні.

Також, за словами Кличка, наразі в Києві є в наявності 700 тисяч медичних масок. Додатково місто замовило 1 млн масок.

Кличко: Померлі від коронавірусу підлягатимуть кремації

Як повідомлялося, станом на 4 квітня в Києві зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

В Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало.

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Київ, Коронавірус, ШВЛ, Медичне обладнання.
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