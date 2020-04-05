Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила

Новини України:У міністерстві охорони здоров’я прогнозують пікове зростання коронавірусної хвороби в Україні найближчим часом.

У рамках посилення карантинних заходів із 6 квітня між областями працюватимуть контрольно-пропускні пункти, які діятимуть за новими правилами, у тому числі здійснювати не тільки перевірку документів, а й температурний скринінг. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу 5 квітня.

"Учора штаб з ліквідації надзвичайних ситуаціях підготував методичні рекомендації , які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, як зараз будуть ставитися на в'їзді-виїзді в кожну конкретну область. Ми прописали, хто саме там повинен перебувати, які саме заходи повинні здійснювати, як проводиться скринінг, у тому числі температурний, перевірка документів",- сказав Ляшко.

За його словами, все це робиться заради того, щоб обмежити мобільність населення, а значить зменшити поширення коронавірусу на території України.

Ляшко вкотре наголосив на тому, що якщо люди будуть дотримуватися жорстких карантинних заходів, динаміка росту захворювання буде розтягнута у часі, а це дозволить запобігти піку захворювання та підготувати краще систему охорони здоров'я, а отже унеможливити одночасне масове надходження до лікарень дуже великої кількості інфікованих.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у п'ятницю затвердив список додаткових обмежень у рамках карантину. Зокрема, йдеться про заборону: перебування в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності; відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо.

Станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.