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Неділя, 05.04.2020
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Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила

Між областями на КПП діятимуть нові пропускні правила
13:35 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У міністерстві охорони здоров’я прогнозують пікове зростання коронавірусної хвороби в Україні найближчим часом.

У рамках посилення карантинних заходів із 6 квітня між областями працюватимуть контрольно-пропускні пункти, які діятимуть за новими правилами, у тому числі здійснювати не тільки перевірку документів, а й температурний скринінг. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на онлайн-брифінгу 5 квітня.

"Учора штаб з ліквідації надзвичайних ситуаціях підготував методичні рекомендації , які оновлюють вимоги до контрольно-пропускних пунктів, як зараз будуть ставитися на в'їзді-виїзді в кожну конкретну область. Ми прописали, хто саме там повинен перебувати, які саме заходи повинні здійснювати, як проводиться скринінг, у тому числі температурний, перевірка документів",- сказав Ляшко.

За його словами, все це робиться заради того, щоб обмежити мобільність населення, а значить зменшити поширення коронавірусу на території України.

На Вінниччині кількість хворих на коронавірус зросла до 75

Ляшко вкотре наголосив на тому, що якщо люди будуть дотримуватися жорстких карантинних заходів, динаміка росту захворювання буде розтягнута у часі, а це дозволить запобігти піку захворювання та підготувати краще систему охорони здоров'я, а отже унеможливити одночасне масове надходження до лікарень дуже великої кількості інфікованих.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у п'ятницю затвердив список додаткових обмежень у рамках карантину. Зокрема, йдеться про заборону: перебування в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщення групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей; перебування в громадських місцях осіб без супроводу повнолітніх; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності; відвідування спортивних та дитячих майданчиків тощо.

Станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

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МОЗ, КПП, Карантин, Коронавірус.
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