ДСНС: задля гасіння в Чорнобильській зоні скинуто 174 т води

Новини України:Станом на 7 ранку 6 квітня у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння двох осередків.

Авіацією ДСНС здійснено 42 скидів води, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

“Станом на 7:00 6 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується заходи щодо ліквідації двох осередків пожеж”, - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники повідомили, що ліквідація пожежі відбувається між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 чол. та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН - 32П та вертольот МІ - 8). Всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 42 скиди води (174 тонни), з них вертольотом МІ-8 - 27 скидів, літаками АН-32П - 15 скидів.

Зокрема, поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) пожежу гасять на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чол. та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 чол. о/с та 2 од. техніки. О 20 год. 45 хв. пожежу локалізовано.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ — 0,014 мР/год, Київська область - в межах 0,012 мР/год, у м. Чорнобиль - 0,020 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).

Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.