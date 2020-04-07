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Рятувальники пояснили, чому дим від Чорнобилю добрався до Києва

Рятувальники пояснили, чому дим від Чорнобилю добрався до Києва
14:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Якщо вітер не зміниться, то пару днів ситуація збережеться, і дим буде доходити до Києва.

Пожежі у зоні відчуження почалися ще четвертого квітня. Про це повідомив начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області Василь Слободяник на онлайн-брифінгу 7 квітня.

"Четвертого квітня на території зони відчуження силами Державної служби з надзвичайних ситуацій України та підрозділами Державного агенства України з управління зони відчуження забезпечено гасіння складної пожежі, яка прийшла до нас з території Житомирської області", - заявив він.

Слободяник додав, що нині лишилися два осередки горіння трави загальною площею 5,15 гектара в районі річки Гризля та в районі села Олександрівка і Поліське. Тліють залишки дерев, трави та торф’яників. Останні дні дує північно-західний вітер, тому дим і доходить до столиці, уточнив він.

На Донбасі від початку доби - тихо

Слободяник припустив, якщо вітер не зміниться, то пару днів ситуація збережеться, і дим буде доходити до Києва. Він додав, що ситуація контрольована, рятувальники не дадуть осередкам розповсюдитися далі.

Як повідомлялось, На Київщині поліція встановила зловмисника, який підпалив ліс у Чорнобилі. Як пояснив поліцейським 27-річний житель села Рагівка, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. За його словами, згодом він не зміг загасити багаття.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри.

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ДСНС, Київ, Пожежа, Чорнобиль, Чорнобильска зона.
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