Голова Черкаської ОДА спростував інформацію про втечу пацієнтів з лікарні

Новини України:Наразі кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в області становить 77 (на 15 осіб більше, ніж за даними ЦГЗ станом на 9:00. - ред.).

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар спростував поширену в ЗМІ інформацію про те, що з Черкаської інфекційної лікарні, нібито, втекли дві пацієнтки з коронавірусом.

Таку заяву він зробив на брифінгу в облдержадміністрації 7 квітня.

"До мене дійшла новина, яку підхопили засоби масової інформації, що, нібито, з Черкаської інфекційної лікарні втекли два інфікованих пацієнта. Це не відповідає дійсності. Двох пацієнтів з легкою формою протікання хвороби, дочку і мати, відпустили додому, на самоізоляцію, під нагляд лікаря. Вони лікуються відповідно до галузевих протоколів МОЗ", - зазначив Боднар.

Він також наголосив, що вчора Національна служба здоров'я України провела раптову перевірку в кількох районних лікарнях. Черкаську інфекційну лікарню, де організовано "вахтовий" метод роботи лікарів, відзначили як одну з найкращих.

Як повідомлялося, за офіційною статистикою на ранок 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.