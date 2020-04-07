На Херсонщині оштрафували батьків за порушення карантину

Новини України:На Херсонщині протокол за порушення карантинних вимог отримав голова Бериславської РДА.

У Новій Каховці на Херсонщині ювенальні поліцейські склали адмінпротоколи на батьків, діти яких знаходилися на вулиці без супроводу дорослих на майданчику біля під’їзду. Про це у Facebook повідомляє поліція Херсонської області.

«У місті Нова Каховка під час патрулювання працівники ювенальної превенції виявили трьох хлопчиків віком до 14-ти років. Хоч діти були і в масках, але вони знаходилися на майданчику біля під’їзду без супроводу дорослих. Поліцейські відвели дітей додому, провели з батьками профілактичні бесіди та склали у їх відношенні адміністративні протоколи за ст.184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» КУпАП», - йдеться у повідомленні.

Інспектори порадили батькам більш відповідально ставитися до здоров’я їх дітей, адже карантинні обмеження введені, в першу чергу, задля убезпечення громадян від зараження коронавірусною хворобою.

Дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. А нехтування правилами наступного разу може обернутися для цих батьків штрафом від 17 тисяч гривень.