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ЗСУ отримають 37 нових бойових машин піхоти

ЗСУ отримають 37 нових бойових машин піхоти
17:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Укроборонпром

Новини України:Машини доставлено в Україну минулого тижня із випередженням передбаченого державним контрактом терміну.

Компанія Укрспецекспорт в рамках виконання державного оборонного замовлення розпочала поставки 37 одиниць БМП-1 для потреб армії. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочала процес поставки Міністерству оборони України 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, машини доставлено в Україну минулого тижня із випередженням передбаченого державним контрактом терміну. З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України відбуваються за контрактом в рамках державного оборонного замовлення.

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В пресслужбі наголошують що "Укрспецекспорт" забезпечила поставку БМП попри запровадження у країнах походження та транзиту техніки обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19.

"Постачальник та Міноборони максимально сприяли у виконанні цього важливого для обороноздатності держави контракту. Без синергії спільних дій в нинішніх умовах виконувати такі замовлення важко: ринки, де традиційно продається військова техніка та озброєння, працюють нестабільно, у зв’язку із закриттям кордонів більшості країн світу питання фізичних міжнародних поставок також значно ускладнилося. І тим не менше, для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів і доставити потрібну військовим техніку вчасно. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно", – прокоментував початок поставок генеральний директор Концерну Айварас Абромавичус.

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Армия, Укрспецэкспорт, БМП, ЗСУ, ООС.
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