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На Дніпропетровщині зафіксували 15 нових випадків коронавірусу

На Дніпропетровщині зафіксували 15 нових випадків коронавірусу
20:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Всі випадки– у Першотравенську.

На Дніпропетровщині виявили 15 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всі – у Першотравенську. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє сайт ОДА.

"Щойно отримали 15 позитивних результатів тестів на коронавірус. Загалом в області – 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19", - зазначив Бондаренко.

За його словами, в області нарощують темпи проведення тестів на коронавірус, обстежують людей, з якими контактували хворі на COVID-19 та всіх пацієнтів із пневмонією.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.

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Карантин, Хвороба, Дніпропетровщина, Коронавірус.
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