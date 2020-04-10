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До лікарні імені Мечникова у Дніпрі надійшли двоє тяжких хворих на COVID -19

До лікарні імені Мечникова у Дніпрі надійшли двоє тяжких хворих на COVID -19
11:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Всього на Дніпропетровщині 52 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції.

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова почала приймати важких хворих з коронавірусною інфекцією. Про це повідомив головний лікар медзакладу Сергій Риженко у Facebook.

"Лікарня Мечникова вступила в нову еру своєї роботи. Ми лікуємо пацієнтів з коронавірусом. Жінку привезли з Першотравенська вчора о 18:40, на дев'ятий день хвороби. З тяжкою дихальною недостатністю. Насичення крові киснем всього 69% - загрозливий стан. Діагноз коронавірусної інфекції підтверджено методом ПЛР того самого дня. Всю ніч у реанімації рятували життя", - написав Риженко.

Також він повідомив про другий тяжкий випадок.

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"Друга жінка - вагітна з важкою вірусною пневмонією - 8 квітня народила здорову дитину. Дівчинка. Вага 3,5 кг, зріст 51 см. Походження пневмонії уточнюємо", - додав головний лікар.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2 203 випадки COVID-19, з них 69 - летальні, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

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Все по темі:

Днипро, Хвороба, Коронавірус, Covid-19, Лікарня Мєчнікова.
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