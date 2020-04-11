Збитки від пожежі у Чорнобильській зоні оцінюють у десятки мільйонів

Новини України:Наразі ведеться пошук води для пожежних для гасіння пожежі.

Збитки від пожежі у зоні відчуження ЧАЕС попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень. Про це під час онлайн-брифінгу сказала в.о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова.

"Збитки можемо оцінити з першого погляду в десятки мільйони гривень", - сказала Павлова.

За її словами, точний розмір пройденої вогнем території наразі неможливо встановити через велике задимлення, але станом на 8 квітня його оцінили у 3,5 тис. га.

На думку Павлової, у зоні відчуження протягом останніх 5 років здійснили недостатньо заходів для запобігання таких пожеж.

"Ситуація, яка склалася на сьогодні обумовлена багатьма факторами, є зміни клімату, всі бачили, яка була зима і вся ця суха трава, суходіл, він дуже стрімкий до загорання... Багато протипожежних розривів не зроблено і не приведені в той стан для того, щоб ми могли стримувати такі масштаби вогню", - додала Павлова.

Вона відзначила, що ДАЗВ готуватиме план заходів для того, щоб у майбутньому бути готовим для таких ситуацій.

"На сьогодні ми не були готові, інфраструктура для гасіння і запобігання таких пожеж у нас не готова”, — розповіла Павлова.

Як повідомлялося, т.в.о. голови ДАЗВ Катерина Павлова звернулася до голови Національної поліції України Ігоря Клименка з проханням щодо встановлення фактів можливих навмисних підпалів та дій, які призвели до пожеж та можуть мати ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна).

Відповідне звернення було направлено 8 квітня.

Згідно з даними оперативного штабу на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення існує декілька місць займання, які не пов’язані між собою територіально та в часовому проміжку.