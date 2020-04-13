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Понеділок, 13.04.2020
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У Києво-Печерській лаврі свята пройшли "на славу": 63 інфікованих священника

У Києво-Печерській лаврі свята пройшли "на славу": 63 інфікованих священника
14:25 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини України:У Києво-Печерській лаврі 63 священика заразилися коронавірусів COVID-19.

Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, в столичній Олександрівській лікарні помер монах з Києво-Печерської Лаври. Про смерть 73-річного архімандрита Нектарія повідомили на офіційному сайті монастиря.

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5 квітня в Києво-Печерській лаврі інформували, що братія і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври здали тести на наявність COVID-19, у всіх приміщеннях Лаври проведена обробка дезинфікуючими розчинами, а богослужіння відбуваються в закритому режимі без допуску в храм віруючих і з допомогою відеотрансляції.

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Пандемия, Священники, Київ, Зараження, Києво-Печерська Лавра.
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