У Києво-Печерській лаврі свята пройшли "на славу": 63 інфікованих священника

Новини України:У Києво-Печерській лаврі 63 священика заразилися коронавірусів COVID-19.

Інших подробиць поки немає.

Нагадаємо, в столичній Олександрівській лікарні помер монах з Києво-Печерської Лаври. Про смерть 73-річного архімандрита Нектарія повідомили на офіційному сайті монастиря.

5 квітня в Києво-Печерській лаврі інформували, що братія і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври здали тести на наявність COVID-19, у всіх приміщеннях Лаври проведена обробка дезинфікуючими розчинами, а богослужіння відбуваються в закритому режимі без допуску в храм віруючих і з допомогою відеотрансляції.