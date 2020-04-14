Бойовики сім разів обстріляли позиції ООС

Новини України:Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника.

13 квітня збройні формування Російської Федерації, вкотре порушуючи взяті на себе зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню, сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні. Про це повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник шість разів відкривав вогонь по підрозділах Об’єднаних сил.

По оборонцях Широкиного ворог з напрямку населеного пункту Саханка випустив шість мін калібру 82 мм.

Позиції Об’єднаних сил біля Пісків противник з напрямку населеного пункту Веселе обстріляв з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Проти наших захисників поруч з Павлополем, Красногорівкою і Тарамчуком окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети і кулемети великого калібру.

В районі Опитного українські військові зафіксували обстріл з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з селом Кримське.

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів 13 квітня не було.

Минулої доби наші захисники, утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. Будь-які злочинні спроби збройних формувань РФ загострити ситуацію в районі операції й надалі будуть оперативно та жорстко припинятися підрозділами зі складу Об’єднаних сил за допомогою наявних вогневих засобів.

За попередніми даними розвідки, 13 квітня українські військовослужбовці відправили на лікування з пораненнями різного ступеня важкості щонайменше двох російських найманців.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції біля Авдіївки, а з кулеметів великого калібру — поруч з Красногорівкою. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. Втрат серед наших захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.