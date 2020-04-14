У МОЗ попереджають про закриття ринків через порушення санітарії

Новини України:як заявив Ляшко, медична система України має межу в 3,5 тис. хворих коронавірусною хворобою COVID-19, які можуть одночасно перебувати у відділеннях.

Відсьогодні постанова, яка дозволяла відкриття ринків під час карантину, втратить свою чинність, адже були виявлені масштабні порушення санітарних умов.

Про це заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

"Ми розуміли питання, чому ми дозволяємо відкривати ринки: оскільки це впливало на ціни, які з’являлися у супермаркетах і це збільшувало доступність до більш дешевших продуктів харчування. Факти, які були виявлені під час дії цієї постанови... і зловживання органами місцевого самоврядування, коли вони повідкривали ринки в антісанітарних умовах... Ми маємо шалені порушення. З завтрашнього дня моя постанова, яка дозволяла відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність", - сказав Ляшко.