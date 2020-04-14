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У МОЗ попереджають про закриття ринків через порушення санітарії

У МОЗ попереджають про закриття ринків через порушення санітарії
09:19 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:як заявив Ляшко, медична система України має межу в 3,5 тис. хворих коронавірусною хворобою COVID-19, які можуть одночасно перебувати у відділеннях.

 Відсьогодні постанова, яка дозволяла відкриття ринків під час карантину, втратить свою чинність, адже були виявлені масштабні порушення санітарних умов.

Про це заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН.

"Ми розуміли питання, чому ми дозволяємо відкривати ринки: оскільки це впливало на ціни, які з’являлися у супермаркетах і це збільшувало доступність до більш дешевших продуктів харчування. Факти, які були виявлені під час дії цієї постанови... і зловживання органами місцевого самоврядування, коли вони повідкривали ринки в антісанітарних умовах... Ми маємо шалені порушення. З завтрашнього дня моя постанова, яка дозволяла відкриватися ринкам, буде визнана такою, що втратила чинність", - сказав Ляшко.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Базар, Виктор Ляшко, Україна, Коронавірус, Регіони, Санітарія, Ринки, Постанова, Санітарні умови.
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