Зеленський призначив голів районів у низці областей

Новини України:Перед цим глава держави звільнив Анатолія Дупу з посади голови Талалаївської РДА, а Тетяну Неділько - з посади голови Бахмацької РДА. "у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України".