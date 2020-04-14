Внаслідок вибуху міномета на стрільбах загинув військовий, вісім поранені

Новини України:Поранених госпіталізовано, їм надається невідкладна медична допомога.

На Донеччині внаслідок вибуху міномета під час навчальних стрільб один військовослужбовець загинув і восьмер дістали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 14 квітня 2020 року під час проведення планових навчальних стрільб на полігоні у Донецькій області стався вибух міномета. Внаслідок цього загинув 24-річний старший солдат роти спеціального призначення загону спеціальних операцій. Ще вісім військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості", -йдеться у повідомленні.

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця-контрактника та поранення вісьмох військовослужбовців ЗСУ внаслідок порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 ККУ).

Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про призначення відповідних експертиз.