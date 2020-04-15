Зеленський: Відкритого вогню у зоні відчуження немає (Відео)

Новини України:Водночас він підкреслив, що вже затримано осіб, які спровокували виникнення пожежі, і вони понесуть сувору відповідальність.

Президент Володимир Зеленський заявив про відсутність загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів у зоні відчуження. Про це він розповів у відеозверненні.

"Щодня протягом останнього тижня голова ДСНС доповідає про ситуацію. Вчора подолано шість осередків вогню. Загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів немає", - сказав Президент.

За його словами, відкритий вогонь у зоні відчуження наразі не спостерігається.

Водночас глава держави закликав громадян не піддаватися паніці й пообіцяв, що ніхто не приховуватиме правду.

Як повідомлялося, раніше 14 квітня виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов зазначив, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити.

Водночас за інформацією Державного агентства з управління Зоною відчуження, у Зоні відчуження станом на 12:00 виявлено два нові загоряння.

Рятувальники ДСНС гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні з 4 квітня.

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.