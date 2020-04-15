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На Рівненщині у національному природному парку вигоріло 290 га земель

На Рівненщині у національному природному парку вигоріло 290 га земель
14:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу

Новини України:Матеріали перевірки скеровані до органів Національної поліції для подальшого внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На території Нобельського національного природного парку під час низки пожеж за тиждень вигоріло 290 га земель. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Поліського округу.

Державною екологічною інспекцією Поліського округу під час перевірки з 1 по 8 квітня встановлено, що в межах Нобельського національного природного парку відбулось випалювання сухої водно-болотної рослинності. Загальна площа згарищ - 290 га. Розмір шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд, сягає 236 500 грн», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що матеріали перевірки скеровані до органів Національної поліції для подальшого внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Нобельський національний природний парк створений торік відповідно до Указу Президента України на території Зарічненського району Рівненської області загальною площею майже 25 тис 320 га земель. Парк створено з метою збереження, відтворення і ефективного використання типових та унікальних природних комплексів Західного Полісся, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

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Ривненщина, Парк, Пожежа, Національний парк.
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