Скачать
Середа, 15.04.2020
Кількість інфікованих у Росії збільшилася до 24 тисяч
Кількість інфікованих у Росії збільшилася до 24 тисяч
В Україні зафіксували 3764 випадки інфікованих Covid-19
В Україні зафіксували 3764 випадки інфікованих Covid-19
Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
Всі гравці італійської команди видужали від Covid-19
Добірка найгарніших фото у стилі "Flat Lay" до Великодня 2020
Добірка найгарніших фото у стилі "Flat Lay" до Великодня 2020

У Коростені на три дні закривають всі магазини

У Коростені на три дні закривають всі магазини
14:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За словами мера, у Коростені наразі 46 хворих на коронавірус, а це 40% від усіх інфікованих по області.

У місті Коростені, де зосереджений епіцентр коронавірусу на Житомирщині, упродовж 18-20 квітня не працюватимуть магазини, а також заборонено проведення богослужінь.

Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, про що у своєму відеозверненні у Facebook повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко.

«У суботу, неділю, понеділок вся торгівля буде заборонена. Магазини працювати не будуть. У вас залишилися четвер та п’ятниця, щоб піти скупитися, якщо є така необхідність. Ми хочемо обмежити скупчення людей, ми хочемо, щоб санітарні норми дотримувалися, хочемо зупинити ці непередбачувані наслідки, які сьогодні є в нашому місті», - наголосив Москаленко.

В аптеках Волині можна купити експрес-тести на коронавірус

Москаленко додав, що в місті категорично забороняють відвідувати храми і проводити богослужіння.

За його словами, на час карантину в Коростені рекомендуватимуть призупинити роботу заводів, аби їхні працівники перебували вдома.

«Зараз будуть не прохання, а жорсткі заходи по відношенню до тих, хто безцільно ходить вулицями. Вони прийматимусь до всіх – від дітей до дорослих», - додав мер Коростеня.

Як повідомлялося, у Коростені на час карантину заборонили продаж алкоголю з 7-ї вечора до 8-ї ранку.

Наразі на Житомирщині 134 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, 4 з яких – летальні, а 1 пацієнт одужав.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Житомирщина, Коростень, Торгівля, Коронавірус, Магазини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Google представив новий Doodle: подяка кур'єрам та працівникам служб доставки
02 Володимир Зеленський: 20-ті числа квітня будуть ключові для українців
03 Кількість заражених на Covid-19 у світі сягнула два мільйони
04 Президент: Від нашої поведінки на Великдень залежатимуть терміни карантину
05 Чистий четвер 2020: прикмети та звичаї на цей день
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
COVID-19 відкрив офіційну телефонну лінію у Києві
COVID-19 відкрив офіційну телефонну лінію у Києві
В аптеках Волині можна купити експрес-тести на коронавірус
В аптеках Волині можна купити експрес-тести на коронавірус
Чистий четвер 2020: як підготувати себе до свята, правила, купання
Чистий четвер 2020: як підготувати себе до свята, правила, купання
Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому
Як оновити інтер'єр на весняний, не виходячи з дому
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся