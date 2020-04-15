У Коростені на три дні закривають всі магазини

Новини України:За словами мера, у Коростені наразі 46 хворих на коронавірус, а це 40% від усіх інфікованих по області.

У місті Коростені, де зосереджений епіцентр коронавірусу на Житомирщині, упродовж 18-20 квітня не працюватимуть магазини, а також заборонено проведення богослужінь.

Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, про що у своєму відеозверненні у Facebook повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко.

«У суботу, неділю, понеділок вся торгівля буде заборонена. Магазини працювати не будуть. У вас залишилися четвер та п’ятниця, щоб піти скупитися, якщо є така необхідність. Ми хочемо обмежити скупчення людей, ми хочемо, щоб санітарні норми дотримувалися, хочемо зупинити ці непередбачувані наслідки, які сьогодні є в нашому місті», - наголосив Москаленко.

Москаленко додав, що в місті категорично забороняють відвідувати храми і проводити богослужіння.

За його словами, на час карантину в Коростені рекомендуватимуть призупинити роботу заводів, аби їхні працівники перебували вдома.

«Зараз будуть не прохання, а жорсткі заходи по відношенню до тих, хто безцільно ходить вулицями. Вони прийматимусь до всіх – від дітей до дорослих», - додав мер Коростеня.

Як повідомлялося, у Коростені на час карантину заборонили продаж алкоголю з 7-ї вечора до 8-ї ранку.

Наразі на Житомирщині 134 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, 4 з яких – летальні, а 1 пацієнт одужав.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.