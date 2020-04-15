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На Донбасі окупанти двічі зривали тишу

На Донбасі окупанти двічі зривали тишу
18:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За даними штабу, поблизу міста Попасна російські найманці обстріляли українські позиції із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Російські окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу міста Попасна та села Кримське на Луганщині. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Сьогодні російсько-окупаційні війська двічі наважились на порушення режиму припинення вогню. Для здійснення провокаційних обстрілів наших позицій противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші захисники уникнули втрат від ворожих обстрілів", йдеться у повідомленні.

За даними штабу, поблизу міста Попасна російські найманці обстріляли українські позиції із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А поруч з селом Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

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"На усі зухвалі дії російських найманців українські військовослужбовці відповіли прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Втрати противника уточнюються", - зазначається в повідомленні.

В штабі також підкреслили, що в районі проведення ООС вживаються усі необхідні заходи із недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

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Донбас, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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