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У Львові на території лікарні стався вибух, загинув чоловік (Фото)

У Львові на території лікарні стався вибух, загинув чоловік (Фото)
19:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Нацполіція Львівської області

Новини України:За попередніми даними, вибухнула, ймовірно, ручна граната.

У Львові на території однієї з лікарень пролунав вибух, попередньо - ручної гранати. Загинув чоловік. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 15 квітня, близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 43-річний львів’янин.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини події та походження боєприпасу.

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Вибух, Львів, Лікарня, Загибель.
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