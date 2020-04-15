У Львові на території лікарні стався вибух, загинув чоловік (Фото)

Новини України:За попередніми даними, вибухнула, ймовірно, ручна граната.

У Львові на території однієї з лікарень пролунав вибух, попередньо - ручної гранати. Загинув чоловік. Про це інформує відділ комунікації поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 15 квітня, близько 16.00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з лікарень у Франківському районі Львова стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого загинув чоловік", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 43-річний львів’янин.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини події та походження боєприпасу.