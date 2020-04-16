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Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський

Полонених з ДНР уже звільнили, на черзі полонені з ЛНР - Зеленський
14:22 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Загалом буде повернуто 19 громадян, з них з тимчасово окупованої території Донецької області, за повідомленням Президента, вже повернули 9 громадян.

Президент України Володимир Зеленський дуже радий, що процес звільнення українців на Донбасі триває. Наразі вже звільнено утримуваних з тимчасово окупованих територій Донецької області, тож у процесі робота над звільненням ще частини людей з Луганської. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.

"Я дуже радий, що першу частину наших громадян вже звільнено. Це частина, яка перебувала на тимчасово окупованій території Донецької області, зараз проводиться дії, щоб звільнили ще частину людей саме з Луганської області, тимчасово окупованої частини України, на жаль, але прийде час - і все ми повернемо. Ми повертаємо всіх, і в рамках Мінських домовленостей, і в рамках Нормандської четвірки – ми звільняємо всіх, і будемо боротись, поки кожен українець повернеться додому", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що обмін утримуваними у четвер, 16 квітня, вранці на Донбасі розпочався за формулою "всіх на всіх" у першій локації - КПВВ "Майорськ". 

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Все по темі:

ДНР, ЛНР, Володимир Зеленський, Президент України, Звільнення, Обмін, Полонені.
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