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У Києві на Великдень буде посилений контроль правоохоронців

У Києві на Великдень буде посилений контроль правоохоронців
14:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Мер закликав роботодавців максимально забезпечити дистанційну роботу працівників.

У Великодні дні правоохоронці забезпечать посилений контроль за дотриманням правил обмежень у Києві. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу. Мер закликав роботодавців максимально забезпечити дистанційну роботу працівників.

Він нагадав, що з 16 квітня посилено контроль на в’їздах у столицю. Водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва вимірюють температуру.

"Ми встановили 9 пропускних пунктів, де всі авто, що прямують у місто, перевірятимуть медики та правоохоронці. Такі суворі обмеження зумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може відбутися різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Щоб упередити такий сценарій, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми запроваджуємо такі обмежувальні заходи. Я звертаюся, зокрема до керівників підприємств, до роботодавців: у найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу працівників", - сказав Кличко.

За його словами, у святкові дні правоохоронці контролюватимуть дотримання правил обмежень у публічних місцях, парках та скверах, біля храмів. "Я звертаюся до киян та всіх українців: не їдьте без нагальної потреби нікуди на свята. Не йдіть до церкви, не гуляйте в парках. Це - ваша безпека і ваше життя", - закликав Кличко.

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За його інформацією, за час обмежень у Києві поліція склала вже майже 900 протоколів на порушників карантину. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що святкування Великодня 19 квітня вдома має зупинити розповсюдження коронавірусу в Україні.

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Правила, Контроль, Карантин, Україна, Київ, Столиця, Великдень 2020.
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