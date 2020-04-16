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Четвер, 16.04.2020
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Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори

Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори
16:11 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини України:Тотальної перевірки всіх машин поки немає.

На в'їздах до Києва, де з сьогоднішнього дня проводиться тотальний температурний скринінг, утворилися гігантські затори.

На Броварському шосе і Бориспільській трасі поліція поки перевіряє авто вибірково, але машини вже витягнулися в нескінченні тягучки, повідомляє "Страна".

На Броварському шосе поліцейські перекрили дорогу, залишивши вузький прохід на один ряд. Вони вибірково висмикують машини з потоку і ставлять їх до узбіччя. Там медики в спецкостюмах захисту вимірюють температуру. Тотальної перевірки всіх машин поки немає.

На в'їзді з боку Борисполя ситуація з трафіком теж критична.

З 17 квітня набирає чинності закон про посилення відповідальності за спалення трави

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва будуть обов'язково вимірювати температуру.

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Автомобили, Пандемия, Затори, Коронавірус.
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