Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори

Новини України:Тотальної перевірки всіх машин поки немає.

На в'їздах до Києва, де з сьогоднішнього дня проводиться тотальний температурний скринінг, утворилися гігантські затори.

На Броварському шосе і Бориспільській трасі поліція поки перевіряє авто вибірково, але машини вже витягнулися в нескінченні тягучки, повідомляє "Страна".

На Броварському шосе поліцейські перекрили дорогу, залишивши вузький прохід на один ряд. Вони вибірково висмикують машини з потоку і ставлять їх до узбіччя. Там медики в спецкостюмах захисту вимірюють температуру. Тотальної перевірки всіх машин поки немає.

На в'їзді з боку Борисполя ситуація з трафіком теж критична.

Нагадаємо, що з сьогоднішнього дня водіям і пасажирам транспорту на основних в'їздах до Києва будуть обов'язково вимірювати температуру.