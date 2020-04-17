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В Україні знеструмило 155 населених пунктів через сильні пориви вітру

В Україні знеструмило 155 населених пунктів через сильні пориви вітру
08:23 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:В ніч на 17 квітня в пресцентрі ДСНС повідомили, що до акваторій Чорного та Азовського морів наближається шторм.

Станом на ранок п'ятниці внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмило 155 населених пунктів у 5 областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

“Протягом 16 квітня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 155 населених пунктів у 5 областях”, - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що знеструмленими є 62 населених пункти у Чернігівській області, 53 у Житомирській, 26 у Київській, 8 у Луганській та 6 у Сумській.

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ДСНС, Україна, Пориви вітру, Світло, Штормове попередження, Знеструмлено.
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