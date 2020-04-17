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У Почаївській лаврі - спалах коронавірусу, захворіли священники і хористи

У Почаївській лаврі - спалах коронавірусу, захворіли священники і хористи
14:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На даний час богослужіння у лаврі тривають. Центральний та «чорний» входи відчинені.

У Тернопільській області коронавірус виявлено у трьох священників та п’ятьох хористів, які мають прямий стосунок до Свято-Успенської Почаївської лаври. Про це повідомила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук.

«У трьох священнослужителів Московського патріархату УПЦ та п’ятьох хористів, які мають прямий стосунок до богослужінь у Почаївській лаврі, виявлено коронавірус. Підкреслюю, ці особи мешкають у різних населених пунктах Тернопільщини, здійснюють церковні обряди, часто бувають у лаврі. Власне, за місцем їхнього проживання у них й було виявлено коронавірус», - розповіла Чайчук.

За її словами, діагностувати стан здоров'я насельників лаври поки що не вдається через суб’єктивні причини. Сьогодні мають бути готові списки монахів та насельників лаври для перевірки стану їхнього здоров’я.

На Київщині підтвердили 253 випадки коронавірусу

Готель для приїжджих, який є на території лаври, не приймає паломників.

Вчора та сьогодні територію лаври дезінфіковано підрозділами ДСНС.

Також на околицях Почаєва встановлено санітарно-пропускні пости.

Як повідомляло агентство, минулого тижня деякі ЗМІ поширили інформацію, про те, що у Києві помер монах із Почаївської лаври. Згодом цю інформацію офіційно спростували представники УПЦ.

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Священники, Церква, Коронавірус, Почаївська лавра, Хористи.
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