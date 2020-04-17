На Житомирщині продовжують гасити лісові пожежі (Відео)

«Станом на 12 год. 17 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів щодо гасіння сухої трави та лісової підстилки, а саме: на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі. До гасіння залучено 101 чол. та 20 од. техніки», - йдеться у повідомленні. Також на території Бережестського лісництва поблизу с. Бережесть триває гасіння пожежі. До робіт залучено 220 осіб та 26 одиниць техніки. Заплановано залучити авіацію ДСНС - три літаки АН-32П.