Києво-Печерську Лавру залишають на карантині

Новини України:У Лаврі виявили понад 100 інфікованих коронавірусоми.

Києво-Печерська Лавра буде закритою для відвідувачів доти, доки Київська комісія питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не прийме іншого рішення.

Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу «Прямий».

«Наразі цей об’єкт (Києво-Печерська Лавра – ред.) згідно з рішенням Київської комісії з техногенної та екологічної безпеки є закритим для відвідування. Там чергують поліцейські та гвардійці. Якщо іншого рішення не буде прийнято місцевою комісією, яка має такі повноваження, так все і залишиться - цей об’єкт буде закритий для сторонніх відвідувачів», - сказав Шевченко.

Як повідомлялося, 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин.