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КМДА закликає киян не відчиняти вікна: смог повернувся

КМДА закликає киян не відчиняти вікна: смог повернувся
08:37 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Мер столиці пояснив, чому смог повернувся, та висловив сподівання, що через день ситуація нормалізується.

Київський міський голова Віталій Кличко закликав жителів столиці знову зачинити вікна через повернення смогу. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, коментуючи задимлення міста другий вечір поспіль.

Мер зауважив, що вдень стан повітря в місті покращився в порівнянні з тим, що було вчора ввечері, вночі та вранці. Але на вечір ситуація знову погіршилась. За словами Кличка, він спілкувався щодо цього з метеорологами.

"Є таке поняття як термічний вітер, який вдень розганяє смог, а вночі рух повітряних мас не такий інтенсивний, як вдень, і концентрація в повітрі речовин, які є результатом горіння, стає знов набагато більша", - пояснив міський голова.

Він закликав закрити вікна, тому що дійсно небезпечно дихати таким повітрям.

"Що стосується того, наскільки швидко ми можемо це подолати. Прогнозують, що через день вже напрямок вітру зміниться. І я сподіваюсь, що наші пожежники зможуть подолати цей виклик, який зараз пов’язаний з пожежами біля Києва", - сказав Кличко. 

Упродовж дня 16 квітня в повітрі в Києві був сильний запах продуктів горіння, спостерігалася задимленість. За інформацією прес-служби КМДА, в результаті пожеж у Житомирській області та зоні відчуження, а також пилової бурі увечері 16 квітня в повітрі в Києві були зафіксовані значні концентрації шкідливих речовин, що виділяються в результаті горіння. Київський міський голова закликав жителів міста закрити вікна та обмежити перебування на вулиці через забруднене повітря.

У ДСНС України сьогодні, запевнили, що поширення запаху продуктів горіння, яке спостерігається в повітрі на території міста Києва, хімічної та радіологічної загрози не несе.

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Кличко, Радиация, Смог, КМДА, Київ, Задимлення.
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