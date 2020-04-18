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Окупанти поришили тишу, одного військового поранили

Окупанти поришили тишу, одного військового поранили
19:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Всі факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

З опівночі російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил, при цьому був поранений український військовослужбовець. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"18 квітня збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, при цьому противник знову наважився використати заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зокрема, загалом 11 мін з мінометів калібру 120 мм та 82 мм окупаційні війська випустили по підрозділах ОС поблизу Луганського, а захисників Травневого бойовики обстріляли з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під Кримським поранили українського військового

Крім того, проти українських військовослужбовців неподалік Кримського окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Внаслідок злочинних дій російських окупантів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення", - зазначають у пресцентрі.

Там додали, що українські військові "проявили сьогодні мужність та рішуче відповіли на усі обстріли з боку противника, переконливо змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню". Втрати противника уточнюються.

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ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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