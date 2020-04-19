У Чорнобильській зоні гасять чотири лісові пожежі

Новини України:У Чорнобильській зоні сотні рятувальників, техніка ЗСУ та авіація задіяні в гасінні 4 осередків пожеж у лісах.

"Станом на 18 годину 18 квітня у Зоні відчуження підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв".

Деталі: Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.

Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково п’ять шляхопрокладачів Збройних Сил України.

У ДСНС наголосили, що загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає. Відомство показало оперативну карту загорянь.

До гасіння пожеж залучені 903 особи та 151 одиниця техніки, в тому числі 3 вертольоти.