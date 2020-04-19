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Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету

Ще одна пожежа: у Тернополі горить велика площа очерету
18:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:О 15.56 загоряння очерету локалізовано.

У Тернополі у неділю сталося загоряння очерету вздовж річки Серет. Про це повідомляє ДСНС у Facebook.

"19 квітня до ДСНС надійшла інформація, що у м.Тернопіль вздовж р.Серет сталося загорання очерету на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чол. особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 4 квітня пожежники гасять пожежі у Чорнобильській зоні. Наразі там тліють окремі осередки сухої трави, пні, деревина.

Фото: Facebook / ДСНС України

Окрім того, за даними ДСНС, пожежі у Житомирській області станом на 19 квітня охопили територію 4 090 гектарів. Нині там 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані.

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Пожежа, Тернопільщина, ДСНС України, Очерет.
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