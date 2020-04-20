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Понеділок, 20.04.2020
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На Полтавщині викрили наркопритон

На Полтавщині викрили наркопритон
07:56 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Під час санкціонованого обшуку там виявили осіб у стані наркотичного сп’яніння.

Свій будинок для вживання наркотичних засобів надавав 24-річний житель одного із сіл Гребінківського району на Полтавщині.

Також у приміщенні знайшли речі, що можуть бути доказовою базою у кримінальному провадженні.

За даним фактом слідчі Гребінківського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ст. 317 Кримінального кодексу України – утримання місця для незаконного вживання наркотичних засобів. Чоловікові повідомили про підозру.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, у центрі Слов'янська ліквідували наркопритон.

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Полтавщина, Наркопритон, Незаконно, Розслідування, Обшук, Викрили.
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