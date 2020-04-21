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Пожежі на Житомирщині завдали масштабних збитків

Пожежі на Житомирщині завдали масштабних збитків
14:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Масштабні лісові пожежі, які з 16 квітня вирують в Овруцькому районі Житомирської області, завдали збитків на площі 2000 гектарів.

"Про наслідки масового вогнища, що охопило понад 4300 гектарів, доповів Президенту України Володимиру Зеленському. За попередньою оцінкою, загальна площа збитків складає близько 2000 гектарів. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОДА вказав, що найбільше від пожеж постраждали селах Личман, Магдин, Острови, Середня та Нижня Рудня. Звідти відселили 50 мешканців. На щастя, жертв немає.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19:00 20 квітня на Житомирщині залишаються два нелокалізовані осередки горіння, на яких зосереджені основні сили та засоби.

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За інформацією Віталія Бунечка, внаслідок поширення вогню знищено та пошкоджено 43 нежитлові та 38 житлових будинків.

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Житомир, Житомирщина, Пожежі, Овруцьк.
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