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Вівторок, 21.04.2020

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. "На виконання рішення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова екіпажі застосування безпілотних авіаційних комплексів Національної гвардії України вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.
Укринформ
Фото: МВС України
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Нацгвардия, Зона відчуження, Чорнобильска зона.
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