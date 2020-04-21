На Миколаївщині - перша смерть від коронавірусу

Новини України:COVID-19 підтверджено лабораторним методом ПЛР, результат від 11.04.2020 №244.

На Миколаївщині, де найдовше в Україні не фіксували жодного випадку COVID -19, від коронавірусу померла перша пацієнтка - 81-річна жінка, яка хворіла з 1 квітня. Про це повідомляє у Facebook Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС.

"ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України" повідомляє про перший летальний випадок від коронавірусної інфекції COVID-19 на Миколаївщині. Померла жителька с. Воронівка Вознесенського району, у віці 81 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка захворіла 1 квітня, а 9-го її було госпіталізовано до КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Як повідомлялося, станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

На Миколаївщині зафіксовано 83 випадки захворювання на коронавірус.