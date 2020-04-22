У Києві повітря повернулося до нормального стану

Новини України:Індекс забруднення повітря української столиці становить 35 пункти при нормі в 50.

Станом на початок 22 квітня рівень забруднення повітря у Києві не перевищує норму, його стан «хороший». Про це свідчать дані ресурсу IQAir, який відстежує якість повітря в режимі реального часу.

Так, індекс забруднення повітря столиці становить 35 при максимально допустимій нормі у 50. Сервіс прогнозує, що у найближчий тиждень проблем з повітрям майже не буде, невеличке збільшення забруднення очікують у суботу, 25 квітня.

Раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили про "поступову нормалізацію" ситуації з пожежами на Житомирщині та у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Водночас гасити осередки тління продовжують понад 2 тисячі людей.

Нагадаємо, що вранці у вівторок, 21 квітня, Київ займав четверте місце в антирейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям у світі. 16 квітня в Києві спостерігалися сильні пилові бурі, а в повітрі з’явилися продукти горіння — киян закликали не відкривати вікна і не виходити на вулицю.

Причиною цього стали пожежі в Житомирській області та зоні відчуження, а також північно-західний вітер. В цей же день Київ вперше посів перше місце в антирейтингу міст з найбільш забрудненим повітрям у світі.