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На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі

На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
19:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: westnews.com.ua

Новини України:Найпершим у цій сім'ї на COVID-19 захворів найстарший брат, який також лікувався амбулаторно і вже одужав.

Двох молодих братів, які померли від коронавірусу у Чернівецькій області, поховали в одній могилі. Про це розповів голова Чудейської ОТГ, куди входить село Їжівці Сторожинецького району, Анатолій Піцул.

"Поховали братів в один день і в одній могилі. Мамі і старшому синові зараз психологічно дуже важко. Це велика трагедія для родини. Такі молоді хлопці були... На похороні було багато родичів. Всі сиділи в автомобілях у масках. І лише потім вийшли на прощання, причому не відходячи від своїх авто, стояли здалеку", - сказав голова ОТГ.

Він розповів, що двоє з трьох братів, які захворіли на коронавірус на Буковині, ще у березні повернулися із заробітків з Бельгії. Після завершення двотижневої самоізоляції, у них почали проявлятися симптоми хвороби.

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"Близько трьох тижнів тому, може навіть трохи більше, найстарший та середній із братів повернулися із заробітків з Бельгії. Два тижні вони перебували у самоізоляції, і ні в кого не було жодних симптомів. Коли почали проявлятися перші ознаки хвороби, то вони звернулись до сімейного лікаря. Почувалися вони добре, тому певний час лікувалися амбулаторно вдома під наглядом лікаря. А потім середньому із братів стало погано, його "швидка" забрала до районної лікарні", - розповідає Піцул.

"Середній із братів більше тижня лікувався у районній лікарні, його підключали до апарату ШВЛ. А у п'ятницю, перед Великоднем, до лікарні забрали і наймолодшого із братів Андрія, якому було лише 19 років. Він помер вранці наступного дня після Великодня. Ще через день не стало і його брата Івана. А їхній батько та бабуся наразі у важкому стані переведені в обласну лікарню", - додав голова ОТГ.

У Чернівецькій області з різницею в один день померли двоє братів, яким було 19 та 25 років. Результати аналізів підтвердили у них коронавірусну інфекцію.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, 424 пацієнти одужали, а 174 померли.

У Чернівецькій області зафіксували вже 1053 випадки інфікування коронавірусом.

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Буковина, Смерть, Похорон, Коронавірус.
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