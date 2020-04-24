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П'ятниця, 24.04.2020
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Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених мінометів

Окупанти на Донбасі стріляли із заборонених мінометів
19:13 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:По обіді збройні формування РФ вели вогонь з 82-міліметрових мінометів по захисниках Новоолександрівки, використавши 30 мін, повідомили у пресцентрі.

З початку доби у п'ятницю, 24 квітня, російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, внаслідок чого поранено двох українських військових. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь... Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил дістали поранення", - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресцентру, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції ОС були обстріляні тричі. Зокрема, неподалік Павлополя окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили по підрозділах ЗСУ 23 міни, а біля Лебединського вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, по оборонцях Старогнатівки бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили також три обстріли, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Як повідомляють у штабі, по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим було випущено 20 мін 120-го калібру, а оборонців хутора Вільного окупанти обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Підступні обстріли з боку російських найманців не залишилися безкарними – з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", - наголосили у штабі.

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ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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