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Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені

Бойовики РФ 10 разів обстріляли українські позиції, є поранені
08:01 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативного угруповання.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. 24 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відповідь на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” наші підрозділи зафіксували п’ять порушень режиму “Тиша”.

  • Неподалік Павлополя ворог з мінометів калібру 82 мм випустив по наших позиціях 23 міни, а біля Лебединського вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

  • По оборонцям Старогнатівки противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а захисників Широкиного надвечір обстріляв з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

“Агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку українських захисників. Об’єднані сили, перебувають в постійній готовності, рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів, змусивши замовкнути ворожі вогневі засоби”, — повідомили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” збройні формування Російської Федерації вдалися до п’яти обстрілів, більшість з яких із заборонного Мінськими домовленостями озброєння.

  • Так, зранку по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим противник випустив 20 мін 120-го калібру, а по опівдні оборонців населеного пункту Хутір Вільний обстріляв з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

  • Згодом російські найманці вели вогонь з 120 мм та 82-мм мінометів по захисниках Новоолександрівки, використавши загалом 30 мін.

  • Позиції наших військовослужбовців поруч із Новотошківським загарбники обстріляли з мінометів 120-го калібру, а по оборонцях Новозванівки застосували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

“Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення”, — повідомили у штабі.

“Минулої доби Об’єднані сили, надійно утримуючи оборону, діяли рішуче та дали ворогу гідну відсіч. Українські захисники за допомогою штатного озброєння донесли до російських окупантів доцільність дотримання режиму „Тиша“. За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта”, — додається у повідомленні.

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Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання “Схід”. По позиціях в районі Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У відповідь наші військовослужбовці оперативно застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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ЗСУ, ООС, Україна, Обстріли, Бойовики, Збройні формування, Донеччина, Позиції.
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