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22 тисячі поліцейських та нацгвардійців будуть забезпечувати порядок під час поминальних днів

22 тисячі поліцейських та нацгвардійців будуть забезпечувати порядок під час поминальних днів
13:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

"Аби не допустити порушень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в НПУ, рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних та Київської міської державної адміністрацій за участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післяпасхальні (післявеликодні) поминальні дні, крім випадків здійснення поховань.

Також, відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я України від 21 квітня 2020 "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні", місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей рекомендовано закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого за умови дотримання протиепідемічних правил.

Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів забезпечуватимуть правопорядок та стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, поблизу кладовищ будуть чергувати посилені патрулі. При цьому основне завдання правоохоронців – це проведення роз’яснювальної роботи щодо заборони відвідувань місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень, адже ці заходи спрямовані на збереження здоров’я і життя людей.

Крім того, рішенням Священного Синоду Православної церкви України на засіданні 9 квітня відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенесено на Троїцьку батьківську поминальну суботу – 6 червня 2020 року.

Відтак Національна поліція закликала громадян дотрималися тимчасових обмежень і з розумінням поставитися до роботи правоохоронців.

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Карантин, Порядок, Нацгвардийци, Национальна полиция, Поліцейські, Поминальні дні, 22 тисячі, Забезпечення.
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