Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам

Новини України:На Житомирщині лабораторно підтверджено 337 випадків COVID-19, з яких 7 летальних, а 5 хворих одужали.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин перерахує свою травневу зарплату анестезіологам, які допомагають хворим на коронавірус, а його заступники працюватимуть безплатно, щоб підтримати медпрацівників. Про це він повідомив у Facebook.

«Вирішив всю зарплатню за травень перерахувати бригаді анестезіологів КП «Житомирська міська лікарня №1», які працюють з найскладнішими пацієнтами», - написав Сухомлин.

Сухомлин додав, що всі його заступники, керівники департаментів, управлінь та комунальних підприємств міськради написали заяви про відпустки за власний рахунок. Вони продовжать ходити на роботу, але готові робити це безоплатно.

Крім того, упродовж травня-червня за власний рахунок на два тижні підуть й інші працівники міської ради.

«У березні ми виділили 1 мільйон гривень на доплати лікарям, які працювали з хворими на COVID-19. З обіцяних державою коштів ми отримали тільки 180 тисяч. Через карантин місцевий бюджет недоотримує десятки мільйонів гривень. Боротьба з коронавірусом зараз з’їдає усі «запаси». Ситуація складна, потрібно економити», - наголосив мер обласного центру.

Найбільшими епіцентрами захворюваності в області є міста Житомир (113 хворих), Коростень (65), Бердичів (61) та Малин (27).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків COVID-19. Внаслідок ускладнень померла 201 людина, а 782 хворих вже одужали.