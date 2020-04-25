Скачать
Субота, 25.04.2020
У Тернополі чоловік на обсервації вдався на самогубство
У Тернополі чоловік на обсервації вдався на самогубство
У Бельгії за добу зафіксували 241 смерть від коронавірусу
У Бельгії за добу зафіксували 241 смерть від коронавірусу
Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів
Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам

Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам
15:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:На Житомирщині лабораторно підтверджено 337 випадків COVID-19, з яких 7 летальних, а 5 хворих одужали.

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин перерахує свою травневу зарплату анестезіологам, які допомагають хворим на коронавірус, а його заступники працюватимуть безплатно, щоб підтримати медпрацівників. Про це він повідомив у Facebook.

«Вирішив всю зарплатню за травень перерахувати бригаді анестезіологів КП «Житомирська міська лікарня №1», які працюють з найскладнішими пацієнтами», - написав Сухомлин.

Сухомлин додав, що всі його заступники, керівники департаментів, управлінь та комунальних підприємств міськради написали заяви про відпустки за власний рахунок. Вони продовжать ходити на роботу, але готові робити це безоплатно.

Крім того, упродовж травня-червня за власний рахунок на два тижні підуть й інші працівники міської ради.

«У березні ми виділили 1 мільйон гривень на доплати лікарям, які працювали з хворими на COVID-19. З обіцяних державою коштів ми отримали тільки 180 тисяч. Через карантин місцевий бюджет недоотримує десятки мільйонів гривень. Боротьба з коронавірусом зараз з’їдає усі «запаси». Ситуація складна, потрібно економити», - наголосив мер обласного центру.

Ляшко каже, що знайшли рішення як виплатити частину боргу лікарям Тернопільщини

Найбільшими епіцентрами захворюваності в області є міста Житомир (113 хворих), Коростень (65), Бердичів (61) та Малин (27).

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні підтверджено 8 125 випадків COVID-19. Внаслідок ускладнень померла 201 людина, а 782 хворих вже одужали.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мэр, Зарплата, Житомирщина, Лікарі, Сергій Сухомлин.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
02 Абсолютні антитренди у взутті цього року
03 Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
04 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
05 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам
Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Нова пожежа на Житомирщині, Чорнобиль продовжує тліти
Модні сумочки весна-літо 2020
Модні сумочки весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся